Правоохоронці прийшли на подвір'я жінки з обшуком

Жительці Тернопільщини призначили 1 рік умовного покарання за те, що побила відром одного поліцейського, а на іншого вихлюпнула фекалії. Правоохоронці прийшли до жінки, яка перебувала в судовому розшуку через неявку в суд у справі про крадіжку товару з «Епіцентру» на Хмельниччині. Однак обвинувачена спочатку облаяла їх, а потім з відрами напала на поліцейських.

Під час досудового розслідування встановили, що близько 11:00 11 лютого цього року поліцейські Олександр Бромарецький та Уляна Співак прийшли на подвір’я будинку, в якому зареєстрована і проживає Ірина Дереворіз. Правоохоронці шукали жінку через ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду, адже вона перебувала в розшуку.

Обвинувачена відчинила вхідні двері будинку, вибігла на подвір’я і почала сваритися з представниками поліції. Правоохоронці попросили припинити таку поведінку, однак жінка ще більше розлютилася і під час фізичного опору вдарила одного правоохоронця пластиковим відром в спину.

«Внаслідок своїх дій обвинувачена спричинила працівнику поліції тілесне ушкодження у вигляді синця на спині, яке за ступенем тяжкості відноситься до категорії легких», – йдеться у вироку Чортківського районного суду від 27 жовтня.

Після бійки жінка з пластикового відра вилила невідому речовину із різким запахом на одяг та волосся поліцейської, а потім взяла металеве відро, набрала в нього фекалій з туалету, та вихлюпнула їх на формений одяг іншого поліцейського.

В суді такі дії обвинуваченої кваліфікували за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме за ч. 2 ст. 342 (Вчинення опору працівникам правоохоронного органу під час виконання ними службових обов’язків) та за ч. 2 ст. 345 КК України (Заподіянні працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків).

В суді свою провину жінка визнала і щиро розкаялася. Суддя зважив на пом’якшуючі обставини, а саме визнання вини, щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, перебування на утриманні однієї неповнолітньої дитини, позитивна характеристика за місцем проживання, відсутність претензій матеріального та морального характеру від потерпілих. Суд призначив Ірині Дереворіз покарання у вигляді 1 року іспитового терміну.