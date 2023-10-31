Автомобіль Mazda, на якому чоловік заїхав у місцевий ставок

На Хмельниччині п’яний 34-річний чоловік за ніч викрав два автомобілі. На автомобілі Mazda свого родича він заїхав у ставок, а після цього викрав легковик Skoda і намагався протаранити на ньому металеву огорожу. За скоєне йому загрожує до восьми років тюрми.

Як повідомила прес-служба поліції Хмельниччини, інцидент стався у неділю, 29 жовтня, в селі Михнівка. 34-річний п’яний чоловік вночі викрав Mazda у свого родича, в якого гостював. Та на околиці села підозрюваний не впорався з керуванням і з’їхав у кювет, а далі – у ставок.

«На цьому чоловік не зупинився. Покинувши викрадений автомобіль, правопорушник на території місцевого підприємства побачив іншу автівку Skoda і вирішив заволодіти ще й нею. Однак, йому на заваді стала металева огорожа. Сівши за кермо, чоловік спробував протаранити замкнений паркан, але його спроба не мала успіху», – описують обставини інциденту в поліції.

Автомобіль Skoda, на якому чоловік намагався протаранити паркан

Після цього чоловіка затримали правоохоронці. Зловмиснику вже повідомили про підозру за ч.1 та ч.2 ст. 289 ККУ (незаконне заволодіння транспортним засобом). Йому загрожує від п’яти до восьми років ув’язнення.