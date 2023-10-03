Трактор, який 55-річний охоронець викрав з підприємства

На Хмельниччині 55-річний охоронець агропідприємства викрав трактор і втік. Чоловіка, який, до того ж, був п'яний за кермом, викрили тернопільські поліцейські. Йому загрожує понад 17 тис. грн штрафу за нетверезу їзду, а також до восьми років тюрми за крадіжку транспорту.

Як повідомила прес-служба поліції Хмельниччини, інцидент стався ще у вересні, але відомо про нього стало у вівторок, 3 жовтня, після вручення чоловікові підозри. Встановлено, що трактор з аграрного підприємства охоронець викрав вночі 11 вересня. Цього ж дня роботодавець звернувся до поліції.

«55-річного правопорушника, який перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння, до того ж без водійського посвідчення, виявили на Тернопільщині. Місцеві поліцейські склали на чоловіка адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом в стані сп’яніння) та ч. 1 ст. 126 (керування транспортним засобом особою, яка не має при собі посвідчення водія)», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що за їзду без посвідчення йому загрожує 425 грн штрафу, а за нетверезе водіння – 17 тис. грн штрафу.

Також слідчі з Хмельниччини відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 ККУ (незаконне заволодіння транспортним засобом). Чоловікові загрожує від п'яти до восьми років ув'язнення.