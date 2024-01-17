Автомобіль Mazda чоловік вкрав у свого родича, в якого гостювавк

На Хмельниччині судили 34-річного чоловіка, який за ніч, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вкрав і пошкодив два автомобілі. Один з них він втопив у ставку, а інший – розбив об металевий паркан. Йому призначили два роки іспитового терміну.

Як йдеться у вироку Теофіпольського райсуду, інцидент стався вночі 28 жовтня 2023 року. 34-річний п’яний чоловік вночі викрав Mazda у свого родича, в якого гостював. На околиці села підозрюваний не впорався з керуванням і з’їхав ставок.

Після цього чоловік залишив авто і пішов селом далі. Дорогою біля Теофіпольського відділку газової служби він побачив автомобіль Skoda. Виявилось, що авто незачинене. Він сів за кермо і спробував виїхати за межі підприємства, однак, не впорався з керуванням та в’їхав у паркан. Тоді чоловік покинув автомобіль і пішов геть. Щоправда, за деякий час він повернувся на місце і зізнався у скоєному.

На судовому засіданні чоловік визнав провину. Чому саме він вирішив красти автомобілі, пояснити не зміг, оскільки, за його словами, на той момент він був у стані сильного алкогольного сп’яніння.

Суддя визнав чоловіка винним у порушенні ч.1 та ч.2 ст. 289 ККУ (незаконне заволодіння транспортним засобом) та призначив йому два роки іспитового терміну. За проведені експертизи чоловік повинен буде сплатити понад 9 тис. грн.