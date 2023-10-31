Правоохоронцям довелося з лопатою обшукати подвір'я і город площею 10 сотих

На Тернопільщині жінка закопала гроші в банці на городі і забула де саме це зробила. Жителька Кременеччини за допомогою звернулася до поліцейських. Спочатку жінка стверджувала, що її обікрали. Пізніше пригадала, що свої заощадження закопала в землю.

Курйозний випадок трапився 30 жовтня в одному із сіл Кременецького району. До співробітників Кременецького районного відділу поліції звернулася 69-річна жителька і повідомила, що у неї хтось викрав 27 тисяч гривень.

«На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Заявниця припускала, що крадіжку міг скоїти хтось із сусідів, тому поліцейські взялися відпрацьовувати ці версії. Під час спілкування правоохоронці розпитували заявницю, чи часом вона сама не заховала збереження, але не пам’ятає де», – повідомили в поліції Тернопільщини у вівторок, 31 жовтня.

В банці жінка заховала 27 тис. грн

Пенсіонерка пригадала, що скоріш за все сама заховала гроші. Однак точного місця згадати не змогла. Розповідала, що банка з 27 тис. грн може бути закопана або в садку, або біля льоху. Поліцейським довелося перекопати чималу ділянку, але не марно. Через декілька годин правоохоронці повернули повернути «потерпілій» 27 тисяч гривень, які, як стверджувала жінка, у неї вкрали.

Додамо, що подібний випадок трапився 25 вересня в Козівській громаді. Жителька Козови звернулася до правоохоронців і розповіла, що підозрює свого сусіда в крадіжці усіх її грошей та коштовностей. Поліцейські з’ясували, що 53-річна жінка після повномасштабного вторгнення вирішила закопати свої заощадження в таємному місці на подвір'ї, а потім про це забула. Дільничі інспектори перекопали півподвір’я і знайшли дві скляні банки з грошима та ювелірними прикрасами.