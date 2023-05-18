Напередодні зникнення хлопець посварився з батьком

Зниклого безвісти 16-річного Владислава Білика на шосту добу, 17 травня, знайшли мертвим в лісі поруч з рідним селом. Юнак втік з дому увечері 11 травня через сварку з батьком, проте назад до будинку так і не повернувся. Рідні спочатку намагалися знайти його самотужки, а на третю добу у розшук його оголосили правоохоронці.

Трагедія трапилася в селі Борщівка Лановецької громади. За словами речника ГУ Нацполіції в Тернопільській області Сергія Крети, до пошуків хлопця долучилося чимало людей.

«Шукали юнака і правоохоронці, і місцеві жителі. Проходили усі околиці, ліси, закинуті будинки. Знайшли його мертвим і тому ж лісі, що за день чи два вже прочісували. Однак люди, які там проходили, його перший раз не помітили, бо були лише кілька метрів далі від тіла юнака», – розповів ZAXID.NET Сергій Крета.

Правоохоронець додав, що хлопець наклав на себе руки. Поліцейські оглянули місце трагедії та передали тіло на експертизу.

«Судово-медичний експерт вже надав висновок. Згідно з ним, ніяких слідів насильницької смерті на тілі померлого підлітка немає», – додав Сергій Крета.

16-річний Владислав Білик зник близько 17:00 11 травня. Напередодні хлопець посварився з батьком з яким проживав і пішов з дому. З собою ніяких речей не взяв і перестав виходити на зв'язок з рідними та друзями.