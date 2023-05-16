На Тернопільщині п'яту добу шукають неповнолітнього юнака. 16-річний Владислав Білик зник увечері, 11 травня, і досі не повернувся додому.

До поліцейських Лановецької громади звернулися родичі юнака. Вони розповіли, що хлопець вийшов з хати близько 17:00 в четвер, 11 травня і досі не вийшов на зв'язок з друзями чи близькими. Родичі також повідомили, що юнак взяв зі собою лише літню куртку і більше ніяких речей собою не мав.

«Поліцейські розшукують 16-річного жителя села Борщівка, Кременецького району Владислава Білика. 11 травня близько 17:00 хлопець пішов з дому та не повернувся. Прикмети розшукуваного: зріст близько 160 см, волосся русяве, очі карі», – повідомили в поліції Тернопільщини.

Правоохоронці розповіли ZAXID.NET, що скоріш за все хлопець втік з дому, бо напередодні посварився з рідними і таким чином захотів провчити їх. Однак знайти його досі не можуть. Тож просять усіх небайдужих, якщо хтось бачив юнака, який одягнутий в чорну літню куртку та спортивні штани чорного кольору, звертатися до поліції.

P.S.: Через шість діб юнака знайшли мертвим у лісі поруч села. 16-річного Владислава Білика шукали всі жителі населеного пункту. Прочісувати місцевість також приїздили рятувальники та правоохоронці. Однак юнака знайшли, коли знову повернулися до лісу ще раз ретельно перевірити усі стежки. Поблизу одного з дерев і помітили хлопця повішаним.