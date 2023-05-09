Двох 13-річних подруг, яких поліція оголосила у розшук, впізнала випадкова попутниця

Оголошених у розшук двох 13-річних мешканок Хмельниччини знайшли у сусідній Вінницькій області. Як виявилось, дівчата поїхали на екскурсію в Київ, не попередивши батьків. Однак дорогою до столиці їхня попутниця, яка бачила оголошення про їхній розшук, впізнала дівчат і звернулась до провідниці.

Як повідомила прес-служба поліції Хмельниччини, вчора, 8 травня, до правоохоронців звернулись рідні двох 13-річних дівчат, мешканок Кам’янця-Подільського та сусіднього села Колибаївка, з проханням допомогти повернути зниклих дітей додому.

Поліцейські одразу ж розпочали пошуки, розповсюдивши інформацію про зниклих дітей через соцмережі. Вночі надійшла інформація, що дівчат знайшли у Вінницькій області.

«Як виявилось, дівчата вирішили поїхати на екскурсію до Києва, однак, побоюючись відмови, батьків про це не попередили. У потязі, яким вони добирались до столиці, їх помітила випадкова попутниця, яка бачила в інтернеті орієнтування про розшук дітей. Жінка повідомила провідника, а той викликав на найближчу станцію поліцію», – йдеться у повідомленні.

З неповнолітніми усе гаразд, їх повернули батькам. Ювенальні поліцейські провели бесіди з батьками дівчат.