Чоловік пообіцяв рідним більше не відлучатись далеко від дому

79-річний мешканець Волині заблукав у лісі і не міг дістатись додому майже дві доби. Чоловіка розшукувала поліція та небайдужі місцеві мешканці, але врешті він самотужки вибрався з лісу і дістався околиці села.

Як повідомили у Камінь-Каширському райуправлінні поліції, повідомлення про зникнення 79-річного мешканця села Прилісне надійшло до поліції 20 квітня. Зазначалось, що чоловік напередодні пішов у невідомому напрямку. Відтак правоохоронці почали його шукати.

Як розповіла «Суспільному» донька чоловіка, її батько щодня виходить на прогулянку на свіжому повітрі. Так було і 19 квітня. Коли не повернувся – рідні почали його шукати. Зранку, 20 квітня звернулися до поліції. Тоді до пошуків пенсіонера долучилися і місцеві жителі, які прочісували територію навколо села.

У п'ятницю, 21 квітня чоловіка помітили на околиці села. Він сам вийшов з лісу, але дістатися дому вже не міг через втому, йому допомогли односельці. «Він розказав, вже коли вдома був, що заблукав. Вночі навіть не зупинявся, бо ж хотів вийти з лісу, але скрізь були корчі, а дороги не було», – розповіла донька.

Рідним пенсіонер пообіцяв більше не відлучатися далеко від дому та подякував усім, хто долучився до його пошуків.