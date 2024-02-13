У Чернівецькій області шукають 8-річну дівчинку, яка впала з дерев’яного мосту в річку. Дитина разом з старшим братом поверталася зі школи додому, на мості раптово підковзнулася і опинилася у воді. До пошуків залучили поліцейських, рятувальників та місцевих жителів.

Нещасний випадок трапився після обіду 13 лютого в селі Коритне Вижницького району. 8-річна дівчинка разом з 15-річним братом поверталися після уроків додому зі школи. Діти йшли дерев’яним мостом через річку, яка протікає через село. Раптово обоє неповнолітніх підковзнулися і впали у воду, повідомило «Суспільне. Чернівці».

Речниця головного управління нацполіції В Чернівецькій області Кароліна Маришева підтвердила, що такий випадок дійсно стався сьогодні, 13 лютого. «Повідомлення про те, що у воді зникла 8-річна дитина, надійшло від матері дівчинки. Жителька села розповіла, що зі школи повернувся лише один її син. Зі слів брата, вони переходили через деревʼяний міст річки Бережонка, підковзнулись і впали в річку», – розповіла Кароліна Маришева.

15-річному хлопцю вдалось самотужки вибратись з води, а от 8-річна дівчинка зникла. Хлопець прибіг додому і все розповів матері. В село направили поліцейських, загін рятувальників, до пошуків дитини також долучилися місцеві жителі. Наразі розшукові дії ускладнюються сильною течією, підняттям рівня води у річці через сильні опади та лісовим масивом.