Рятувальники підняли тіло чоловіка з водойми на поверхню

В гірській річці на Буковині виявили тіло чоловіка. Про потопельника в поліцію повідомили жителі села Долішній Шепіт Вижницького району. На місце також прибули рятувальники, які за допомогою спеціального обладнання підняли тіло на поверхню. В поліції ZAXID.NET розповіли, що ознак насильницької смерті загиблого – не має.

Жителі села Долішній Шепіт Вижницького району після обіду 10 лютого випадково в місцевій річці Бурсуки виявили тіло потопельника. Селяни на місце викликали поліцію та рятувальників. Працівники ДСНС за допомогою спеціального обладнання спустилися в русло річки і підняли на поверхню загиблого чоловіка.

«Для допомоги правоохоронцям на місце події направилися рятувальники гірського пошуково-рятувального відділення Аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Працівники одягнули спеціальні костюми, занурилися в річку та, за допомогою нош, підняли тіло на берег, після того передали його працівникам поліції», – повідомили в ДСНС Буковини.

В коментарі ZAXID.NET речниця поліції Кароліна Маришева розповіла, що правоохоронці з’ясували, що в річці втопився місцевий житель, віком 31 рік. Експерти попередньо оглянули тіло чоловіка, ознак насильницької смерті – не виявили. Факт утоплення поліцейські внесли в ЄРДР за ст. 115 КК України (Вбивство з приміткою нещасний випадок). Тіло чоловіка направлено на судово-медичну експертизу для встановлення остаточних причин смерті.