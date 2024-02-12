У понеділок, 12 лютого, у селі Тернавка, що на Львівщині, у річці втопилася 45-річна жінка. Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС у Львівській області.

«12 лютого о 00:17 рятувальники отримали повідомлення про те, що в селі Тернавка Стрийського району в річку впала жінка 1979 року народження, місцева жителька», – йдеться у повідомленні.

Рятувальники, які прибули на місце події, о 01:15 знайшли тіло жінки без ознак життя. За допомогою нош тіло винесли на берег та передали працівникам поліції. Детальнішої інформації щодо інциденту немає. Обставини події з’ясовують правоохоронні органи.