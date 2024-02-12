11 лютого автомобіль розшукуваного чоловіка у полі неподалік села Мичів побачив місцевий лісівник

Мешканця Рівненського району, якого майже тиждень розшукували рідні та поліцейські, виявили мертвим у воді біля лісопосадки.

Як повідомила у понеділок, 12 лютого, прес-служба ГУНП Рівненської області, пошуки чоловіка тривали з 7 лютого. За словами родичів, він сів за кермо свого автомобіля й поїхав у невідомому напрямку. Під час телефонної розмови сказав дружині, що планує в Рівне, однак куди саме й чому — не пояснив. У подальшому кинув слухавку та вимкнув мобільний.

До пошуків зниклого залучили громадськість, спецпризначенців роти поліції особливого призначення, працівників управління карного розшуку та оперативні служби.

Поліцейські встановили, що 7 лютого його бачили на Кореччині та Березнівщині — у селах Невірків та Соснове.

У суботу, 11 лютого, розшукуваний автомобіль у полі неподалік села Мичів колишнього Гощанського району побачив місцевий лісівник. Відтак, орієнтовно за кілометр у воді біля лісопосадки, пошукова група виявила тіло зниклого чоловіка.

Як уточнила ZAXID.NET речниця поліції Рівненщини Марія Юстицька, справу кваліфікували за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство з відміткою «зникнення особи безвісти»). Ознак насильницької смерті не було.