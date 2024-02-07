Тіло чоловіка вочевидь віднесло сильною течію річки

Румунські прикордонники напроти ділянки буковинського прикордонного пункту пропуску «Мамалига» з річки Прут витягнули тіло потопельника. Загиблим виявився 42-річний житель Харківщини. Правоохоронці встановлюють обставини смерті чоловіка. Скоріш за все він намагався потрапити нелегально за кордон.

Прикордонники Чернівецького загону 6 лютого отримали інформацію від румунських колег про те, що в річці Прут, навпроти ділянки відділу прикордонної служби «Мамалига», вони виявили тіло чоловіка. Загиблим виявився громадянин України 1982 року народження, який проживав в Харківській області. Скільки часу тіло українця пробуло у воді – наразі не відомо.

«Румунські правоохоронці встановлюють причини та обставини загибелі. Не виключено, що чоловік намагався незаконно потрапити до Румунії, перетнувши річку», – повідомили в Державній прикордонній службі України в середу, 7 лютого.

В Державній прикордонній службі України зазначили, що незаконний перетин кордону не лише тягне за собою адміністративну відповідальність, нерідко він пов’язаний з ризиком для життя та здоров’я.

Зокрема зараз, за повідомленням Головного управління ДСНС України у Закарпатській області, спостерігається підвищення рівня води у Тисі. На цій річці найбільше виявляли потопельників, які, ухиляючись від мобілізації, намагалися незаконно потрапити в сусідні країни. Також рятувальники попереджають, що у зв’язку з сильними опадами у вигляді мокрого снігу та дощу зберігається значна лавинна небезпека в Карпатах.