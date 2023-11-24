Тіло чоловіка знайшли у воді за шість метрів від берега

У четвер, 23 листопада, у селі Тухля Славської громади на Львівщині в місцевій річці знайшли тіло 34 чоловіка, який перебував у розшуку як безвісти зниклий.

За даними ДСНС Львівщини, близько 14:30 до рятувальників надійшло повідомлення, що в селі Тухля в річці на відстані близько шести метрів від берега знайшли тіло людини. Рятувальники витягли тіло 34-річного чоловіка на поверхню та передали працівникам поліції.

Як розповіли ZAXID.NET у поліції Львівщини, чоловік, якого знайшли мертвим у річці, – місцевий мешканець, який з 18 листопада перебував у розшуку. За попередньою інформацією, на тілі не виявили ознак насильницької смерті.

За цим фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ст. 115 ККУ з приміткою «нещасний випадок».