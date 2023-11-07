Тіло загиблої жінки рятувальники виявили у річці Корчик

На Рівненщині у річці Корчик виявили тіло 54-річної жінки. Попередньо відомо, що слідів насильницької смерті на тілі загиблої не виявили. За яких обставин вона загинула, встановлює поліція.

Як повідомили у коментарі ZAXID.NET в прес-службі поліції Рівненщини, близько 11:00 у понеділок, 6 листопада, до правоохоронців звернувся 61-річний мешканець міста Корець. Він розповів, що напередодні зранку його дружина пішла з дому в невідомому напрямку та не повернулася.

Поліцейські виявили тіло жінки без ознак життя у річці Корчик, неподалік її дому. На місце викликали рятувальників, які дістали тіло з водойми.

Під час поверхневого огляду ознак насильницьких ознак смерті не виявили. Тіло доправили в морг для проведення судово-медичної експертизи та встановлення причини смерті. Наразі справу розслідують за ст. 115 ККУ з приміткою «нещасний випадок».

За статистикою ДСНС Рівненщини, з початку року на водоймах Рівненської області загинули 34 людини, із них п’ятеро – діти.