На Рівненщині внаслідок падіння дерева загинув 18-річний юнак. Відомо, що хлопець намагався зрізати дерево поблизу будинку, але воно впало на нього і завдало його смертельних травм.

Як повідомили у коментарі ZAXID.NET в прес-службі поліції Рівненщини, нещасний випадок стався близько 17:30 у суботу, 28 жовтня. Тоді 18-річний мешканець села Річиця Гощанської громади зрізав дерево поблизу свого будинку. Однак, дерево впало на хлопця і привалило його зверху.

«Близько 18:00 мати виявила свого сина без ознак життя, після чого зателефонувала до швидкої медичної допомоги, яка констатувала смерть», – зазначили у поліції.

У прес-службі ДСНС Рівненщини додають, що на місце також викликали рятувальників, однак, на момент їхнього приїзду тіло юнака вже деблокували місцеві мешканці.

Слідчі розпочали досудове розслідування за статтею 115 ККУ з відміткою «нещасний випадок».