На Буковині в перший день Нового року втопився чоловік. Нещасний випадок стався в селі Старі Бросківці неподалік Чернівців. Про тіло невідомого у водоймі повідомили в поліцію місцеві жителі. Поліцейські також викликали рятувальників, які дістали мертвого чоловіка зі ставка.

Повідомлення в Службу порятунку про те, що в селі Старі Бросківці Кам'янської територіальної громади в ставку перебуває тіло, надійшло від правоохоронців 2 січня.

«Для надання допомоги поліції в піднятті тіла з водойми, на місце події було направлено черговий караул 12 державної пожежно-рятувальної частини. Рятувальники одягнули спецодяг та, за допомогою човна, підняли тіло чоловіка на берег і передали правоохоронцям», – повідомили в ДСНС Буковини у вівторок, 2 січня.

Поліцейські за фактом утоплення розпочали кримінальне провадження за ст. 115 КК України (Вбивство з приміткою нещасний випадок). Слідчо-оперативна група буде встановлювати обставини за якими втопився чоловік. Тіло потопельника також передали в судово-медичний центр для проведення експертизи.