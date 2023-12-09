У правоохоронних органах чоловік працював з 2007 року

Внаслідок нещасного випадку у Бучацькому районі Тернопільської області загинув начальник одного з відділень місцевої поліції Тарас Стець. Про його загибель повідомили у суботу, 9 грудня, у прес-службі ГУНП у Тернопільській області.

За даними правоохоронців, Тарас Стець помер 9 грудня через нещасний випадок. Через що саме загинув правоохоронець, у прес-службі поліції не уточнили, проте в Бучацькій громаді розповіли ZAXID.NET, що поліцейський втопився у місцевій водоймі.

«Керівництво та колектив Головного управління Національної поліції в Тернопільській області висловлює щирі співчуття рідним та близьким з приводу передчасної смерті начальника відділення поліції №2 м. Бучач Тараса Стеця. Життя поліцейського обірвалося внаслідок нещасного випадку 9 грудня», – повідомили у прес-службі ГУНП.

Наразі обставини, при яких стався нещасний випадок на воді – невідомі.

Тарас Стець розпочав роботу в органах внутрішніх справ у 2007 році. Більшість часу він працював у Підволочиському відділенні поліції та став там начальником слідчого відділення. У жовтні 2023 року Тараса Стеця призначили на посаду начальника відділення поліції №2 м. Бучач, де він пропрацював два місяці до трагедії.