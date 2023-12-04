Напередодні дитину оголосили у розшук

На Київщині правоохоронці виявили тіло семирічного хлопчика, якого розшукували з 3 грудня. Дитина провалилася під кригу поблизу свого місця проживання, повідомили у понеділок, 4 грудня, у прес-службі поліції Київської області.

Напередодні, 3 грудня, батьки хлопчика звернулися до правоохоронців, повідомивши, що дитина зникла. До пошуків семирічного хлопчика у селі Козаровичі, що у Вишгородському районі Київщини, залучили групи реагування патрульної поліції, оперативників, кінологів, ювенальну превенцію та поліцейського офіцера громади.

«На жаль, сьогодні водолази знайшли тіло дитини під кригою біля дамби Київського водосховища, неподалік місця проживання. Правоохоронці зʼясовують всі обставини трагедії, тіло направлене на проведення експертизи, триває слідство», – повідомили у прес-службі поліції.

Тіло хлопчика виявили поблизу його будинку у заплаві річки

У прес-службі ДСНС уточнили, що тіло дитини виявили у заплаві річки Ірпінь поблизу її будинку. Хлопчика звали Владислав Гарвата.

Нагадаємо, на початку листопада на Хмельниччині у криниці втопився 16-річний хлопець. За яких обставин хлопець впав до криниці, з’ясовують правоохоронці.