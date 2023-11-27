Тіло буковинки знайшли в річці Мошків

В Чернівцях в місцевій річці утопилися жінка. Про тіло жінки, яке лежить у воді повідомили випадкові перехожі на Службу порятунку. Рятувальники витягнули буковинку з води і передали її поліції для проведення судово-медичних експертиз.

Тіло невідомої жінки випадкові перехожі помітили біля річки Мошків після обіду 26 листопада. Чернівчани одразу зателефонували в ДСНС Буковини та до правоохоронців. На місце події виїхали рятувальники і слідчо-оперативна група міста Чернівці.

Поліція буде з'ясовувати обставини, за яких жінка опинилася у воді

«До Служби порятунку надійшло повідомлення, що в руслі річки Мошків у місті Чернівці виявлено без ознак життя місцеву мешканку. На місце був відправлений рятувальний загін 3 державної пожежно-рятувальної частини. Працівники ДСНС підняли з води тіло жінки і передали працівникам поліції», – повідомили в ДСНС Буковини в понеділок, 27 листопада.

Правоохоронці з’ясували, що в річці втопилася місцева жителька. Жінці було 90 років. Як чернівчанка опинилася сама на березі річки і коли саме сталася трагедія – будуть розслідувати поліцейські. Тіло жінки направили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення точної причини смерті. Правоохоронці порушили кримінальне справу за ст. 115 КК України (Вбивство з приміткою нещасний випадок).