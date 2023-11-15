На Волині у водоймі знайшли тіло зниклого 54-річного чоловіка. За яких обставин він загинув, встановлюють правоохоронці. Тіло відправили на судово-медичну експертизу.

Як повідомила прес-служба ДСНС Волині, близько 15:00 у вівторок, 14 листопада, до рятувальників надійшла інформація, що в селі Раків Ліс Камінь-Каширського району у приватній водоймі виявлено тіло чоловіка.

«На місце події направлено рятувальників 8-ї пожежно-рятувальної частини з райцентру. Прибувши до місця виклику, фахівці ДСНС за допомогою спеціального обладнання дістали тіло з води на берег», – йдеться у повідомленні.

У коментарі ZAXID.NET в прес-службі поліції Волині повідомили, що особу загиблого встановили: це мешканець села Раків Ліс 1969 року народження. За інформацією родичів, він близько 02:00 години 14 листопада вийшов з дому у невідомому напрямку. Зранку до правоохоронців звернулась його донька.

Остаточні причини смерті встановлять на судово-медичній експертизі.