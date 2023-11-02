На Хмельниччині у відстійній ямі виявили тіло другокласника. За яких обставин хлопчик туди потрапив, наразі встановлюють правоохоронці.

Про смерть хлопчика повідомили на сторінці Курилівської гімназії, де навчалась дитина. «Передчасно обірвалось життя учня другого класу Курилівської гімназії Микити... Неможливо підібрати слів», – йшлося у дописі, опублікованому у вівторок, 31 жовтня.

В коментарі «Суспільному» начальниця сектору комунікації поліції Хмельниччини Інна Глега повідомила, що хлопчик зник 29 жовтня. Того ж дня до поліції звернулася мама і розповіла, що її син гуляв в центрі села Курилівка Волочиської громади й не повернувся додому. Хлопчика шукали впродовж двох днів.

Врешті, 31 жовтня, його тіло виявили у відстійній ямі на глибині вісім метрів, повідомив речник ДСНС Хмельниччини Віталій Гречанюк. Для того, щоб дістати хлопця, потрібно було спускати відстійник.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 115 ККУ з приміткою «нещасний випадок».