На Львівщині в озері втопився 45-річний чоловік
Суспільство — Вікторія Ейсмунт, 0 0
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ТІіло 45-річного чоловіка виявили в міському озері в селі на Самбірщині
У селі на Львівщині в озері потонув 45-річний чоловік. Тіло загиблого в міській водоймі виявили перехожі, після чого звернулись до рятувальників.
Як повідомили у обласному управлінні ДСНС, інцидент трапився 21 грудня в селі Рогізно Самбірського району. До рятувальників надійшло повідомлення про те, що в міському озері перехожі виявили тіло людини.
На місце прибули рятувальники та поліцейські, які витягнули з водойми тіло чоловіка. Йому було 45 років. Обставини інциденту з’ясовує поліція.
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