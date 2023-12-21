ТІіло 45-річного чоловіка виявили в міському озері в селі на Самбірщині

У селі на Львівщині в озері потонув 45-річний чоловік. Тіло загиблого в міській водоймі виявили перехожі, після чого звернулись до рятувальників.

Як повідомили у обласному управлінні ДСНС, інцидент трапився 21 грудня в селі Рогізно Самбірського району. До рятувальників надійшло повідомлення про те, що в міському озері перехожі виявили тіло людини.

На місце прибули рятувальники та поліцейські, які витягнули з водойми тіло чоловіка. Йому було 45 років. Обставини інциденту з’ясовує поліція.