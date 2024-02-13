12 лютого хлопець пішов ловити рибу на ставок, проте додому не повернувся

У вівторок, 13 лютого, у водоймі села Залужжя Сарненського району водолази виявили тіло хлопця 2006 року народження. Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС у Рівненській області.

За інформацією рятувальників, 12 лютого хлопець пішов ловити рибу на ставок. Пізно ввечері того ж дня місцеві жителі виявили на березі його телефон і мотоцикл.

«Рятувальники з поліцейськими негайно розпочали пошуки, але хлопця знайти не вдалося. На місце було викликано водолазів обласної комунальної аварійно-рятувальної служби на водних об’єктах», – йдеться в повідомленні.

Наступного дня 13 лютого у водоймі водолази виявили тіло рибалки. Обставини його смерті встановлюють поліцейські.