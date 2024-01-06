У селі мешкає близько 200 людей

Мешканці села Ковиничі у Самбірському районі Львівської області під час коляди зібрали 54 тис. грн для ЗСУ. Гроші передали на FPV-дрони, збір на які організував відомий український волонтер Сергій Стерненко.

Як розповіла ZAXID.NET мешканка села Ганна, цьогоріч під час коляди громада села вирішила збирати гроші не на храм, а на допомогу військовим.

«Таку ініціативу усі мешканці села підтримали, ніхто не відмовлявся. Колядники зібралися на Різдво і обійши усі хати», – розповіла Ганна.

За один день учасникам вертепу вдалося зібрати 54 тис. грн. У селі, за словами Ганни, мешкає близько 200 людей. Зібрані гроші передали відомому українському волонтеру Сергію Стерненку.

«Ми порадилися, бачили неодноразово ролики Стернека, що він возить дрони для війських. Тож вирішили передати кошти йому, саме на дрони», – додала Ганна.

Окремо колядували у селі Ковиничі і діти, вони зібрали 12 тис. грн. Ці кошти також передали на допомогу військовим.

фото мешканців села

Нагадаємо, парафіяни Собору святого Івана Хрестителя УГКЦ у Львові також перерахували 126 тис. грн на FPV-дрони, збір на які організував відомий український волонтер Сергій Стерненко. З ініціативою перерахувати Стерненкові зібрані під час акції «Коляда на храм» гроші виступили самі парафіяни.