Сергій Батрин (стоїть біля дверей) увійшов на сесію сільради і кинув туди три гранати

Депутату Керецьківської сільради від «Слуги народу» Сергію Батрину, який 15 грудня підірвав там три гранати, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Про це у неділю, 17 грудня, повідомив закарпатський журналіст Віталій Глагола.

За його словами, відповідне рішення сьогодні було ухвалено по відеоконференції в Ужгородському міськрайонному суді. Згідно з рішенням суду, Сергію Батрину було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Його обрали по ч.2 ст. 258 КК України, а саме терористичний акт.

«Потерпілий поки буде знаходитись під охороною в лікарні Сваляви, а потім його переведуть у спецпалату Ужгорода чи Мукачева, адже в СІЗО його прийняти не можуть поки чоловік не може ходити», – зазначив журналіст.

Нагадаємо, що Сергієві Батрину інкримінують вчинення терористичного акту. За вчинене йому загрожує до 12 років із конфіскацією майна.

Як інформував ZAXID.NET, 15 грудня, на Закарпатті в будівлі Керецьківської сільської ради депутат підірвав гранати. У поліції повідомили, що внаслідок події постраждали 26 осіб, шестеро з яких перебувають у важкому стані.

16 грудня у лікарні помер один із поранених після вибуху гранат в сільраді на Закарпатті – 55-річний депутат Віктор Пряділя із села Березники.