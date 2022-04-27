Сили протиповітряної оборони збили на Львівщині 20 ракет та 10 безпілотних літальних апаратів за два місяці війни. Про це під час прес-конференції 27 квітня повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

За словами Козицького, від 24 лютого сили ППО збили над Львівщиною понад 20 крилатих ракет та 10 безпілотників ворога. Детальніше інформацію, зі слів Козицького, згодом надасть військове керівництво.

Також, розповів голова військової адміністрації, на Львівщині покращили систему оповіщення і вона зараз працює майже бездоганно у всіх громадах. Він нагадав про чат-бот у телеграмі «Щось летить»: завдяки інформації, яку надсилають мешканці, військовик простіше прослідкувати ворожі ракети.

За словами Козицького, за час воєнного стану антитерористичний штаб СБУ притягнув до відповідальності 217 підозрілих осіб, відкрито 14 кримінальних проваджень за статтями про державну зраду, незаконне переправлення людей за кордон тощо.

Нагадаємо, 25 квітня російська ракета влучила у тягову підстанцію залізничної станції «Красне», ще декілька ракет збили сили ПВО.