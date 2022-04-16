Зранку на Львівщині працювали сили ППО
Повітряна тривога у Львові та області тривала з 05:46 до 07:02
Суспільство — Андрій Стець, 0 0
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У Львівській ОВА пообіцяли повідомити деталі інциденту згодом
Зранку у суботу, 16 квітня, під час повітряної тривоги у Львові та Львівській області працювали сили протиповітряної оборони (ППО) України. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
«Під час повітряної тривоги, яка розпочалася о 05:46 і тривала до 07:02, працювали наші сили протиповітряної оборони», – написав він у Facebook.
Більше інформації голова Львівської ОВА пообіцяв повідомити згодом.
Як інформував ZAXID.NET, у вівторок, 5 квітня, пізно ввечері над Львівщиною силами протиповітряної оборони було збито дві російські ракети. Уламки ракет впали на околиці Радехова, ніхто не постраждав.
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