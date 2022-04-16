У Львівській ОВА пообіцяли повідомити деталі інциденту згодом

Зранку у суботу, 16 квітня, під час повітряної тривоги у Львові та Львівській області працювали сили протиповітряної оборони (ППО) України. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

«Під час повітряної тривоги, яка розпочалася о 05:46 і тривала до 07:02, працювали наші сили протиповітряної оборони», – написав він у Facebook.

Більше інформації голова Львівської ОВА пообіцяв повідомити згодом.

Як інформував ZAXID.NET, у вівторок, 5 квітня, пізно ввечері над Львівщиною силами протиповітряної оборони було збито дві російські ракети. Уламки ракет впали на околиці Радехова, ніхто не постраждав.