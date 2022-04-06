У вівторок, 5 квітня, пізно ввечері над Львівщиною силами протиповітряної оборони (ППО) було збито дві російські ракети. Уламки ракет впали на околиці Радехова, ніхто не постраждав. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький на ранковому брифінгу 6 квітня.

За словами Козицького, сили ППО збили дві ракети, уламки яких впали на територію цивільного об'єкта на околиці Радехова. Внаслідок падіння уламків сталося три вибухи і пожежа, яку загасили працівники ДСНС.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Відомо, що уламки ракет впали на територію недіючого цивільного об'єкта, однак у військовій адміністрації не уточнюють, про що саме йдеться.

Нагадаємо, про вибухи у Львівській області стало відомо пізно ввечері 5 квітня. Мешканцям Львівщини одразу повідомили, що ніхто не постраждав.

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