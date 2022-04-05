Ввечері у вівторок, 5 квітня, під час повітряної тривоги на території Львівської області було чутно вибухи. Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив про вибухи у районі Радехова.

Спершу очільник Львівщини повідомив, що вибухи чути, оскільки працюють сили протиповітряної оборони, та закликав мешканців не публікувати неперевірену інформацію. Проте через 10 хвилин Козицький повідомив, що пролунали вибухи у районі Радехова. Повітряна тривога розпочалась о 22:19 та завершилась о 23:04.

Після завершення повітряної тривоги, яка тривала близько 40 хвилин, голова Львівської ОВА написав: «Станом на цю годину інформації щодо постраждалих нема. Все, що можна буде повідомити, враховуючи безпекові вимоги, я повідомлю згодом. Спокійної всім ночі».

P.S. Наступного ранку Максим Козицький розповів, що сили ППО збили дві ракети на Львівщині, уламки яких впали на територію цивільного об'єкта в Радехові.

Нагадаємо, що російські військові не вперше наносять авіаудари по Львівській області. 13 березня росіяни здійснили ракетні удари по Міжнародному центру миротворчості та безпеки (Яворівський полігон) на Львівщині, випустивши понад 30 крилатих ракет, вісім з яких потрапили на територію полігону. Тоді загинули 35 людей, понад 130 отримали поранення.

18 березня ворог влучив у авіаційно-ремонтний завод на західній околиці Львова, а 26 числа випустив по місту одразу 50 ракет – практично усі вдалось знищити, але чотири влучили у нафтобазу та оборонний завод.