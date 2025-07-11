НРК допомагають евакуйовувати бійців, виконувати інженерні та бойові завдання

Сухопутні війська ЗСУ презентували основні типи наземних роботизованих комплексів (НРК), які найчастіше використовують на фронті. Йдеться про логістичні дрони, які використовуються для доставки провізії, боєкомплекту та евакуації поранених «Терміт» та «Ардал»; робот-сапер «Гном-Мінер» та ударний НРК «Лють». У пресслужбі Сухопутних військ повідомили, що напрям наземних дронів активно розвивається й у війську зʼявляються нові вакансії.

«47% усіх місій наземних роботизованих комплексів – це логістика та евакуація, приблизно 25% – виконання інженерних завжань, 12% – бойові операції, решта – це спеціальні завдання. Загалом 22 підрозділи Сухопутних військ мають у своєму складі підрозділи НРК. Сьогоднішня війна показала, що технологічна перевага визначає хід війни. Переконаний, що в питанні наземних дронів ми переважаємо ворога. Наша першочергова задача – давати армії комплекси, щоб замінити піхоту. А кінцева мета – масове застосування НРК», – сказав офіцер відділу розвитку наземних систем управління безпілотних систем та майор Володимир Ровенський.

Презентація НРК. Фото Сухопутних військ ЗСУ

Керівниця центру рекрутингу і підготовки підрозділів безпілотних систем Сухопутних військ Тетяна Муравйова розповіла, що охочим потрапити до війська допоможуть пройти необхідне навчання.

«Ми допомагаємо формувати технологічне військо. Хто потрібен в армії? У першу чергу – це людина, що керуватиме, оператор НРК. Але нам також потрібні й інші фахівці – водії, зв'язківці, системні адміністратори, ремонтники тощо. Знайти себе може кожен, а ми допоможемо отримати фах і потрапити саме в той підрозділ, який обере людина. Збройні Сили України – це роботодавець. І дуже цінний роботодавець», – зазначила Тетяна Муравйова.

Оператор НРК 20-го полку безпілотних систем К-2 Аркадій з позивним Чипполіно, який має досвід участі в операціях з використанням НРК, займався евакуацією поранених і загиблих воїнів з поля бою. За словами військового, до подібних задач неможливо підготуватися, оскільки потреба виникає раптово.

«Звісно, простіше евакуйовувати легких поранених. Але у нас був випадок з побратимом, що отримав важкі поранення, проте зміг сам залізти в НРК. Як це сталося? Не знаю, напевно, допоміг Бог…», – пригадує Аркадій.

Директорка благодійного фонду Dignitas Люба Шипович сказала, що успіхи напрямку НРК в Україні не розголошували. Вона зазначила, що майже всі комплекси, які використовують на фронті, створюють українські виробники.

«Зараз ситуація повністю змінилась. Маємо ставити за мету вивести людину з окопів. І ми на це здатні, адже 99% НРК на фронті – українське виробництво. Взагалі ми, фонд, представляю тут громадянське суспільство. Ми переважно критикуємо владу та командування. Але у випадку з наземними роботизованими комплексами у нас з армією повне взаєморозуміння», – сказала Люба Шипович.

Щоб долучитися до підрозділів, які використовують НРК, потрібно заповнити анкету за посиланням.