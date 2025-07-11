Обшуки провели у Київській та Львівській областях

Офіс генпрокурора та Бюро економічної безпеки викрили відому мережу з продажу техніки на масштабній схемі ухилення від сплати податків та контрабанді електроніки. В межах кримінального провадження провели 26 обшуків. За даними журналіста Євгена Плінського, йдеться про мережу «Техно їжак»

Як повідомили в офісі генпрокурора, підприємці, які працюють під єдиною торговельною маркою одного з відомих брендів, що продає комп’ютерну техніку та мобільні телефони, поділили мережу на понад 100 підконтрольних ФОПів. Цю схему вони використовували, аби платити мінімальні податки.

У межах кримінального провадження за фактом ухилення від сплати податків та організації каналів контрабанди техніки, у пʼятницю, 11 липня, прокуратура провела 26 обшуків у різних регіонах України.

Серед вилученого під час обшуків – понад 3000 одиниць техніки відомих світових брендів, зокрема Apple, Garmin, Lenovo, Dell, EcoFlow, документи на походження яких відсутні.

Також слідчі перевіряють можливу причетність до функціонування каналу контрабанди працівників митниці. Наразі правоохоронці встановлюють усіх причетних до злочинної схеми та підраховують суму загальних збитків, завданих державі внаслідок ухилення від сплати податків.

За даними журналіста Євгена Плінського, обшуки провели на складах мережі «Техно їжак» у Київській та Львівській областях