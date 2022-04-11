Система працюватиме зі вже встановленими відеокамерами та з новими, які встановлять у цьому році

На Львівщині запроваджують систему надточного розпізнавання людей та автомобілів «Vision». Проект втілює спільно влада, поліція та Львівський IT-кластер. Система працюватиме із вже встановленими відеокамерами та з новими, які встановлять у цьому році.

Голова Львівської ОДА Максим Козицький розповів, що на сьогодні у Львівській області встановлено 1400 відеокамер, за допомогою яких правоохоронці відслідковують скоєння кримінальних злочинів та розкривають їх. Ще 700 відеокамер планують встановити у цьому році.

«Наступний крок – система «Vision», за допомогою якої відбувається цифровий аналіз даних, які надходять з цифрових камер. Це дає змогу швидше аналізувати те, що скоюється, краще розпізнавати обличчя, автомобілі, номери, що допомагає розкривати злочини, викривати диверсійно-розвідувальні групи та обмінюватися даними з сусідніми областями», – сказав Максим Козицький.

Також голова ЛОДА закликав місцеві громади долучатися та встановлювати нові камери.

Керівник Нацполіції Львівщини Олександр Шляховський зазначив, що система «Vision» поліпшить профілактику та розкриття злочинів. «Розвиток аналітичних даних дає можливість йти не за декілька кроків, а в унісон з особою злочинця і якнайшвидше притягнути його до кримінальної відповідальності», – пояснив він.

Проект підтримує Львівський ІТ-кластер, який фінансує закупівлю необхідних компонентів системи. Втілюватиме його поліція за підтримки ОДА.

Представник Львівського ІТ-кластеру Степан Веселовський зазначив, що за час повномасштабної війни на Львівщину переїхала велика кількість працівників IT-індустрії, загалом тут перебуває близько 70-100 тисяч IT-фахівців, які допомагають втілювати проект, адже зацікавлені, щоби регіон був безпечний. Нагадаємо, перші відеокамери з системою розпізнавання облич у Львові почали тестувати ще у 2019 році.