Компанія-ініціатор вже має такий завод у Броварах на Київщині

У Здолбунові на Рівненщині побудують завод із виробництва газобетонних блоків від української групи «Орієнтир», яка є одним з найбільших виробників автоклавного газобетону в Європі. На підприємстві планують працевлаштувати до 300 людей.

Як йдеться в повідомленні про планову діяльність, новий завод буде розташований на ділянці 15 га на околиці Здолбунова, навпроти діючого цементного заводу. На підприємстві планують виготовляти будівельні вироби з ніздрюватого бетону – газобетонні блоки для стін.

«Планована діяльність матиме позитивний соціально-економічний вплив на розвиток Здолбунівської громади шляхом створення нових робочих місць як на етапі будівництва, так і під час експлуатації заводу, збільшення надходжень до місцевих бюджетів за рахунок податків та зборів, розвитку суміжних галузей, а також потенційного покращення інфраструктури та стимулювання ділової активності в регіоні», – йдеться в описі проєкту.

Передбачається, що завод працюватиме 340 діб на рік в дві зміни по 12 годин. Потенційна кількість працівників – 275 осіб.

Власником проєкту є ТзОВ «Орієнтир-Рівне», зареєстроване 2024 року у Здолбунові. Компанія вже має містобудівні умови для зведення заводу від Здолбунівської міської ради. Торік «Орієнтир-Рівне» за 13,8 млн грн придбало на аукціоні земельну ділянку для майбутнього виробництва.

Компанія належить київським підприємцям Олександру та Андрію Шпигам (сини покійного народного депутата III-VI скликання, економіста і засновника банку «Аваль» Федора Шпига). Їм також належить завод «Орієнтир-Буделемент» у Броварах на Київщині, який є одним з найбільших виробників автоклавного газобетону в Європі. Бренд – StoneLight (СтоунЛайт). Загалом на заводі працюють 300 людей.

Окрім бізнесу з виробництва будматеріалів, брати Шпиги разом із партнером Олександром Деркачем контролюють групу «Молочний Альянс». Це лідер української молочної галузі, що об’єднує кілька великих підприємств з виробництва та продажу набілу і сирів. Їхні бренди це – «Яготинське», «Славія» і «Пирятин».

Також вони мають бізнесові інтереси в інших галузях, зокрема є співвласниками ТРЦ River Mall , РЦ «Блокбастер» у Києві, мережі кінотеатрів «Планета Кіно» тощо.