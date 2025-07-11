Георгію Верденюку повідомили про підозру в зловживанні службовим становищем

На Буковині депутата Великокучурівської сільської ради викрили на сприянні у приватизації земель лісового фонду та нанесенні державі 1,8 млн грн збитків. Депутат очолює місцевий земельний відділ. За інформацією сайту сільради, йдеться про Георгія Верденюка.

Як повідомив у пʼятницю, 11 липня, Офіс генпрокурора, депутат Великокучурівської сільської ради, який очолює відділ земельних відносин сільської ради, під сесії сільради не повідомив депутатів, що питання стосується роздачі у приватну власність земель лісового фонду. Йдеться про 5 ділянок, які перебувають у користуванні ДП «Ліси України». Зрештою сільська рада ухвалила рішення, яке дозволило незаконно вивести ліси із держвласності. Через це держава отримала 1,8 млн грн збитків.

Слідчі повідомили очільнику земельного відділу про підозру в зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки за ч. 2 ст. 364 ККУ. Суд обрав йому запобіжний захід та відсторонив від посади.

На сайті Великокучурівської сільської ради вказано, що начальником відділу земельних відносин є Георгій Верденюк.