Ліворуч деревʼяні двері, а праворуч металопластикові двері, які на вул. Зеленій, 17 встановили самовільно

Власник приміщення в будинку-памʼятці в центральній частині Львова самовільно замінив деревʼяні двері на металопластикові. Міська адміністративна комісія при виконавчому комітеті Львівської міської ради склала протокол про порушення і оштрафувала власника на 1700 грн.

Йдеться про приміщення на першому поверсі чотириповерхової камʼяниці на вул. Зеленій, 17, яка є памʼяткою архітектури місцевого значення. Будинок звели у 1912 році за проєктом Фердинанда Касслера. З 1950-х років тут було ательє, а згодом магазин тканин. У останні роки на перших поверхах розташовані магазин побутової техніки та Kredobank.

Нещодавно мешканці району звернулися на Гарячу лінію Львова із заявою про самовільну заміну деревʼяних вхідних дверей на металопластикові. Представники Офісу охорони культурної спадщини після перевірки склали на власника приміщення адмінпротокол про порушення.

Під час засідання адмінкомісії 9 липня власник приміщення пояснив, що придбав його у 2009 році та замінив вікна. Через 15 років орендарі попросили власника замінити двері, адже через їх несправність вони втрачали тепло в приміщенні.

Натомість у Офісі охорони культурної спадщини пояснили, що власник не звертався за погодженнями в ЛМР. Крім цього, замінені двері повинні були також бути деревʼяними. Адмінкомісія ухвалила зобовʼязати власника приміщенні укласти охоронний договір, сплатити 1700 грн штрафу та відновити деревʼяні двері.