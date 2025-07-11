Івано-Франківська мерія звільнила Тетяну Кузьменко за її заявою

Директорку дитсадка №18 «Зернятко» Івано-Франківської міської ради Тетяну Кузьменко, яку 6 разів штрафували за преміювання доньки, звільнили з роботи. Про це в ефірі ТРК «Вежа» 10 липня повідомив мер Руслан Марцінків.

«Вона не врегулювала конфлікт інтересів і нараховувала премію своїй доньці. Правоохороннці це виявили, і зараз там інший директор – вже два тижні, як призначений. Зараз проводимо перевірку по всіх інших дитячих садочках», – зазначив Руслан Марцінків.

За словами міського голови Івано-Франківська, Тетяну Кузьменко звільнили за її заявою.

Нагадаємо, Тетяна Кузьменко у 2023-2024 роках виписала доньці, яка працювала комірницею у дитсадку, премій на 320 тис. грн. Суд 6 разів визнавав посадовицю винною в адмінправопорушеннях, пов’язаних з корупцією, і загалом оштрафував її на 15,3 тис. грн. Після цього у дитсадку Івано-Франківської міської ради правоохоронці ініціювали службове розслідування.