Андрій Коломієць відбув незаконне 10-річне покарання у російській тюрмі

Політв’язень Андрій Коломієць, якого після 10 років незаконного ув’язнення депортували з Росії, повернувся до України. Про це у п’ятницю, 11 липня, повідомив речник МЗС Георгій Тихий, передає hromadske.

За повідомленнями «Кримської правозахисної групи», Андрія Коломійця затримали у 2015 році в Росії та звинуватили у нібито нападі на бійців «Беркут» у Києві під час Революції гідності. Його незаконно засудили до 10 років позбавлення волі.

Після того, як Коломієць вийшов в тюрми у січні 2025 року, росіяни знову затримали його, звинувативши у порушенні міграційних правил. Активіста помістили в центр для іноземних громадян, звідки його депортували до грузинського пункту пропуску.

Георгій Тихий повідомив, що консули встановили з Андрієм Коломійцем контакт одразу після того, як дізналися, що він перебуває на кордоні з Грузією. Речник МЗС додав, що в активіста не було документів, які посвідчують особу, через що він не зміг пройти КПП.

«Станом на зараз я можу підтвердити, що він уже на території України, тобто він повернувся до України. Ми вітаємо його, його близьких і рідних, всі, хто переживав за його повернення. Це дійсно щасливий день для цих людей. Нарешті людина повернулася, наш активіст Євромайдану, який відстоював свої принципи, не зламався», – сказав Тихий.

Нагадаємо, 1 липня в Росії незаконно засудили до 20 років колонії полоненого бійця «Азову» Дмитра Шанаєва. Його звинуватили нібито в участі в терористичному угрупованні та навчанням в цілях тероризму. Сам Дмитро Шанаєв провини не визнав та наголосив, що не брав участі у бойових діях та жодного разу не застосовував зброю, оскільки займався кадровим складом у своїй роті.