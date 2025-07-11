Дрон знайшли на вулиці Лесі Українки у Сокільниках

У центрі села Сокільники місцеві мешканці після сильних опадів та підтоплень 9 та 10 липня знайшли дрон. Безпілотник був на вулиці Лесі Українки, 17, біля магазину АТБ. Мешканець Сокільників Микола Ільчук опублікував фото, на якому видно, як дрон лежить на тротуарі серед сміття. Пресслужба СБУ у Львівській області у коментарі ZAXID.NET розповіла, що дрон порожній і не має «ознак внутрішньої начинки».

«Вчора під час повені в наших Сокільниках біля Львова до АТБ в центрі села потоком прибило російський дрон. Уявлення не маю, де він взявся і звідки його підняла висока вода», – написав Микола Ільчук.

У коментарі ZAXID.NET речниця СБУ у Львівській області Роксолана Яворська розповіла, що дрон не має бойової частини. Його викупили за донат і зберігали в ресторані «Княжий двір», що поблизу магазину АТБ, де й помітили дрон.

«Ресторан колись викупив цей дрон на аукціоні за донат. Його поставили в ресторані як декорацію. Під час повені дрон вимило від них», – зазначила Роксолана Яворська.

Нагадаємо, що через сильні опади 9 та 10 липня у Зубрі й Сокільниках, що біля Львова, затопило вулиці та будинки. За інформацією Львівської ОВА, через підтоплення пошкоджень зазнала автодорога Львів – Пустомити – Меденичі та 22 вулиці. Крім цього, повінь затопила приблизно 180 автомобілів і 200 житлових будинків. Вода потрапила до дитячого садочка та амбулаторії в Сокільниках. Також через негоду у Сокільниках поліція перекривала вулиці.

Додамо, що у Львові синоптики 10 липня зафіксували рекордну кількість опадів за останні 59 років. За день випало 115% місячної норми.