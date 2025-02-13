Учні ліцею зможуть проводити експерименти та випробовувати свої винаходи

У ліцеї імені Тараса Городецького в місті Шептицький обладнали сучасну STEM-лабораторію, в якій учні зможуть практикувати вивчену теорію, а також проводити власні наукові експерименти та дослідження. Про це ZAXID.NET повідомили у Шептицькій міській раді. Цей навчальний заклад візьме участь у пілотуванні реформи профільної середньої освіти як академічний ліцей.

Нова лабораторія отримала таке обладнання:

3D-принтери;

лазерний верстат;

набори для робототехніки;

набори для дослідження сонячної та вітрової енергії;

цифрову лабораторію.

У STEM-лабораторії учні зможуть засвоювати теоретичний матеріал на практиці, проводити експерименти та аналізувати наукові явища, досліджувати можливості енергії сонця та вітру, а також втілювати власні ідеї винаходів за допомогою лазерного верстата та 3D-принтерів і конструювати роботів.

Учні ліцею можуть вправлятися на 3D принтері та на лазерному верстаті (фото Шептицької міськради)

«Завдяки STEM-лабораторії ліцей у Шептицькому має стати осередком технологічної освіти та творчості, відкриваючи учням можливості для здобуття практичних навичок та отримання сучасної освіти у сфері енергетики», – зазначила директорка ліцею в Шептицькому Наталія Запісоцька.

Водночас відкриття лабораторії надасть доступ молодим жителям вугільних регіонів до сучасних знань та навичок і нових професій у галузі енергетики, науки та технологій. Це сприятиме трансформації регіону та у майбутньому стане рушієм сталого розвитку громади, наголосила заступниця міського голови Шептицького Марта Ващук.

Новітнє обладнання для лабораторії ліцей отримав від GIZ за дорученням німецького уряду, а міська рада профінансувала ремонт приміщення.

У ліцеї зараз навчається 625 старшокласників. Торік ліцей мав вже третій набір профільної школи. Освітній заклад візьме участь у пілотній програмі реформи старших класів профільної середньої освіти.