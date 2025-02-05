На всеукраїнській конференції з фізики представили інноваційні освітні програми
У конференції взяли участь 700 школярів та студентів з різних регіонів
У Львові організували всеукраїнську конференцію для школярів та студентів «Фізика: основа інновацій і технологій», в якій взяли участь близько 700 учасників. Основною метою є популяризація науки, стимулювання наукової діяльності молоді та створення платформи для обміну досвідом і знаннями, повідомили у департаменті освіти і науки ЛОВА. На конференції представили нові освітні програми, зокрема, першу в Україні та одну з перших в Європі, яка готує фахівців у сфері квантових обчислень.
«Фізика – це основа інновацій та технологій. А без інновацій неможливо розвивати країну, виробляти сучасну зброю. Ми зможемо вигравати війни та стати сильною країною тільки тоді, коли держава змінить своє ставлення до фізики й фізиків», – наголосив керівник департаменту Олег Паска.
На конференції представили нові інноваційні освітні програми, що відкривають перспективи для студентів та молодих дослідників у сфері квантових обчислень та їхній ролі у четвертій промисловій революції, сучасних аспектів астрофізичних досліджень. Ці напрямки не лише формують нову генерацію вчених, а й відкривають нові горизонти для досліджень у таких галузях, як астрофізика та фізика космосу, космологія та квантові технології.
Інноваційні бакалаврські та магістерські програми поєднують фундаментальну фізику, квантові обчислення, нанотехнології та прикладну фізику, зазначив декан фізичного факультету Львівського університету Ярослав Чорнодольський.
Нові освітні програми:
- «Експериментальна та теоретична фізика», фокусом якої є інтеграція експерименту та теорії, що забезпечує комплексне навчання та готуватиме фахівців до вирішення складних наукових завдань.
- «Комп’ютерна фізика», яка розкриває широкий спектр професійних можливостей, що виходять за межі традиційних ІТ-спеціальностей, підкреслюючи важливість фізичних знань у розвитку новітніх технологій.
- «Квантові комп’ютери та квантове програмування» – перша в Україні та одна з перших в Європі, яка готує фахівців у сфері квантових обчислень і відкриває можливості випускникам реалізувати набуті знання у розвитку квантових технологій в IT-компаніях, у розробці нових квантових алгоритмів для фінансів, медицини, кібербезпеки тощо.
- «Астрофізика та фізика космосу» – новий напрям підготовки фахівців, які зможуть вирішувати складні завдання з дослідження, моніторингу та забезпечення безпеки космічного середовища, що є критично важливим у сучасному розвитку науки та технологій.
- «Нанофізика та наноматеріали» – сучасний міждисциплінарний напрям, що орієнтований на вивчення наноструктур, методів їх дослідження та створення новітніх наноматеріалів із заданими фізико-хімічними властивостями і готує фахівців, здатних працювати на передовому рівні науки та технологій.
- «Комп’ютерні технології у прикладній фізиці» – навчання на стику фізики та програмування, що відкриває широкі кар’єрні можливості для майбутньої професійної діяльності молодих спеціалістів у сферах електронної, енергетичної та комп’ютерної інженерії.