Бакалаврські та магістерські програми поєднують фундаментальну та прикладну фізику, квантові обчислення, нанотехнології

У Львові організували всеукраїнську конференцію для школярів та студентів «Фізика: основа інновацій і технологій», в якій взяли участь близько 700 учасників. Основною метою є популяризація науки, стимулювання наукової діяльності молоді та створення платформи для обміну досвідом і знаннями, повідомили у департаменті освіти і науки ЛОВА. На конференції представили нові освітні програми, зокрема, першу в Україні та одну з перших в Європі, яка готує фахівців у сфері квантових обчислень.

«Фізика – це основа інновацій та технологій. А без інновацій неможливо розвивати країну, виробляти сучасну зброю. Ми зможемо вигравати війни та стати сильною країною тільки тоді, коли держава змінить своє ставлення до фізики й фізиків», – наголосив керівник департаменту Олег Паска.

На конференції представили нові інноваційні освітні програми, що відкривають перспективи для студентів та молодих дослідників у сфері квантових обчислень та їхній ролі у четвертій промисловій революції, сучасних аспектів астрофізичних досліджень. Ці напрямки не лише формують нову генерацію вчених, а й відкривають нові горизонти для досліджень у таких галузях, як астрофізика та фізика космосу, космологія та квантові технології.

Інноваційні бакалаврські та магістерські програми поєднують фундаментальну фізику, квантові обчислення, нанотехнології та прикладну фізику, зазначив декан фізичного факультету Львівського університету Ярослав Чорнодольський.

Нові освітні програми: