Школярі Львівщини досягають успіхів на міжнародних олімпіадах з наукових дисциплін

Після проведення шкільної реформи учні старших класів будуть навчатися в академічних ліцеях та професійних коледжах. Академічні ліцеї Львівщини приблизно наполовину поділять за суспільно-гуманітарним спрямуванням і природничо-математичним напрямком. Про це повідомив директор профільного департаменту Львівщини Олег Паска під час Освітньої академії.

«Спершу у планах було створити 80% ліцеїв суспільно-гуманітарного спрямування. Після наших розмов та роз’яснень сьогодні маємо приблизно пів на пів з природничо-математичним напрямом», – зазначив Олег Паска.

Керівник освіти Львівщини повідомив, що учні Львівської області впродовж останніх п’яти років (з 2019 по 2024 рік) здобули на міжнародних олімпіадах з фізики, астрономії і астрофізики 24 медалі, з хімії – 9, з математики – 1 медаль.

«Тобто Україна досі сильна з тих предметів, які у нас у середній школі з огляду на державну освітню політику занепадають. Але якщо так триватиме далі, то через 10-15 років нікому буде виготовляти РЕБи та іншу високотехнологічну зброю», – зазначають у департаменті освіти і науки.

Під час Освітньої академії обговорили актуальні питання формування ефективної та якісної мережі профілів у ліцеях. Педагоги вважають, що має бути тісна співпраця між вишами та закладами загальної середньої освіти, які реорганізують в академічні ліцеї.

Червоноградський ліцей (10-11 класи), який цього року мав третій успішний набір, з 2025 року візьме участь у пілотуванні реформи трирічної профільної середньої освіти. Директорка Наталія Запісоцька розповіла, як їм вдалося налагодити успішну роботу.

«Ми запросили найкращих вчителів у свій ліцей. Має бути відповідна матеріально-технічна база, бо коли ми говоримо про природничі науки, то дуже важко пояснювати фізику та хімію на пальцях. Спершу ми себе самі рекламували, але згодом важливо показати результат учнів, які без репетиторів вступили до вишів. У нас є діти, які прийшли зі сільських шкіл і під час НМТ отримали 200 балів з математики. Ми зараз дуже зав’язані типовим навчальним планом, але можемо підсилювати предмети, які діти хочуть вивчати на профільному рівні. Крім того, у другій половині дня ми маємо консультації з підготовки до ЗНО. У нас це називається розклад №2», – поділилася досвідом освітянка.

Дистанційне навчання стає все актуальнішим для сучасних школярів. Та щоб воно було ще й ефективним, слід обирати школу, яка пропонує гнучкий графік, індивідуальний підхід та новаторські методики. Саме це пропонує найбільша дистанційна школа «Оптіма». Отримайте демодоступ та забезпечте своїй дитині якісну освіту без компромісів.

Нагадаємо, з 2027 року школярі навчатимуться 12 років, а після 9 класу зможуть обирати між двома напрямами навчання — академічним і професійним.