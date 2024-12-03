Двоє львівських школярів перемогли у всеукраїнському конкурсі з хімії
Двоє школярів зі Львова стали переможцями всеукраїнського конкурсу з хімії «Хімічний калейдоскоп» у номінації «Хімічні дослідження». Про це ввечері 2 грудня повідомив керівник обласного департаменту освіти Олег Паска.
Переможцями у віковій категорії учнів 1-6 класів стали учні Львівського наукового ліцею №1 ім. Богдана-Ігоря Антонича Богдан Павелкевич та Соломія Гавриляк.
«Велика подяка учительці хімії Заціха Наталії Володимирівні, яка ще й виборола диплом 3 ступеня у номінації “Хіміки пишуть” серед викладачів!», – зазначив Олег Паска.
У ліцеї додали, що на конкурс надали понад 800 робіт з різних регіонів України. Четверо ліцеїстів, які взяли участь у цьому змаганні, здобули перемогу у номінації «Хімічні дослідження»:
- Богдан Павелкевич – диплом І ступеня,
- Соломія Гавриляк – диплом І ступеня,
- Вікторія Кошулінська – диплом ІІ ступеня,
- Святослав Сидорак – диплом ІІІ ступеня.
Віра Федак отримала диплом ІІІ ступеня у номінації «Хімічне моделювання».
Учні львівського наукового ліцею і переможці конкурсу (колаж ліцею)
Зазначимо, що Львівський науковий ліцей №1 ім. Богдана-Ігоря Антонича має хімічне і біологічне спрямування.