Передсвяткові завдання зроблять уроки математики особливими

Український інститут розвитку освіти та War Child Alliance створили різдвяний адвент-календар із математичними завданнями для учнів. Він допоможе вчителям початкових класів урізноманітнити шкільні завдання у святковий період.

Як повідомив УІРО, щоденні завдання з математики оформлені у вигляді різдвяного адвент-календаря, який учні й учениці 1-4-х класів зможуть відкривати по одному протягом 24 днів перед зимовими канікулами та святами.

«У календарі щодня з’являтиметься нове завдання: вправи на обчислення, головоломки, вікторини та багато інших. Для максимальної ефективності роботи адвент-календар розробили з урахуванням рівня підготовки кожного класу: частина завдань є спільною для всіх вікових груп», – зазначили в Інституті розвитку освіти.

Адвент-календар використовує як традиційні паперові завдання, так і інтерактивні з онлайн-додатка «Вивчаю – не чекаю». Його можна завантажити за лінком.

Цифрові технології давно стали невіддільною частиною нашого життя. Вони всюди: на роботі, вдома та у навчанні. Унікальні можливості для здобуття освіти з їхньою допомогою пропонує і дистанційна школа «Оптіма». Завдяки інноваційним підходам та висококваліфікованим педагогам навчання стає цікавим та результативним, а учні мають змогу опановувати знання у власному темпі.

Для святкової атмосфери педагоги можуть оформити календар на свій розсуд, наприклад, друкований плакат чи саморобну ялинку з крафтових матеріалів, де кожен день позначити кишенькою або коробочкою з номером.

Завантажити календар і методичні рекомендації до нього можна за посиланням.