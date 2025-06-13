Avalon Magnolia – архітектура «тихої розкоші»

У час, коли міське життя набуває нових ритмів, а простір – нових цінностей, Avalon створює проєкт, який не просто відповідає на потреби сьогодення, а формує стандарти завтрашнього дня.

Avalon Magnolia – це житловий комплекс бізнес-класу, що об'єднує естетику, функціональність і глибоку повагу до людини. Це не просто місце проживання, а повноцінна екосистема життя, яка розкриває ідею житла як середовища для розвитку – фізичного, соціального, емоційного.

Ідея, що перетворилась на середовище

Команда Avalon поставила перед собою мету, створити простір, який дасть людині не просто квадратні метри, а повноцінну якість життя – через грамотну локацію, архітектурну цілісність, багатофункціональність, продуману інфраструктуру.

«Ми глобально думали за людину, її день, сценарії її життя. Як вона прокидається, де працює, де відпочиває – і на основі цього створили середовище, яке змінює та доповнює побут», – прокоментувала product manager компанії Avalon Катерина Ковальчук.

Avalon Magnolia – це житловий комплекс бізнес-класу

Жити в Avalon Magnolia – це ніби мешкати в 5-зірковому готелі, де можна розпочати ранок із кави у власній кав'ярні, попрацювати у коворкінгу, відпочити в спа-зоні або сінній кімнаті, не виходячи з будинку. Такий підхід – не лише про комфорт, а й про нову культуру життя в місті.

Комплекс складається з чотирьох будинків

Архітектура тиші та сенсів

Комплекс складається з чотирьох будинків, які гармонійно інтегруються в навколишнє середовище. Архітектура натхненна природою – у відтінках, формах, матеріалах.

«Ми уникали декоративності. Пропорція, світло, тактильність – ось на чому зосереджувались. Простір повинен бути чесним, стриманим, але глибоким».

Жити в Avalon Magnolia – це ніби мешкати в 5-зірковому готелі

Це – архітектура «тихої розкоші», де в центрі не фасадність, а відчуття. Де кожен елемент – продовження філософії балансу.

Avalon створив проєкт, який формує стандарти завтрашнього дня

Простори для життя, а не просто приміщення

Avalon Magnolia – один із перших комплексів у Львові, де wellness, робота, дозвілля та побут – в одній системі. Це не просто тренд, це – новий стандарт.

Кожен елемент – це продовження філософії балансу

У просторі закладено різні сценарії життя:

Welness: спа-зона, сінна кімната, масажний кабінет, спортивний зал з різними функціональними зонами.

Робота: коворкінг, бібліотека з шумоізоляцією, скайпруми.

Дозвілля: кінозал для приватних вечорів, лобі з баром, експлуатована тераса для проведення святкувань чи спокійних вечорів із видом на захід сонця, дитяча ігрова кімната.

Кожна функція отримала своє освітлення, акустику та матеріал

Кожна функція отримала своє освітлення, акустику, матеріал і «температуру» кольору. Це дозволяє мешканцям гнучко перемикатися між станами – від енергії до спокою.

Архітектура, що натхненна природою

Принципи планування і приватності

Будівля спроєктована з урахуванням поділу на активні та тихі зони. Спортивні приміщення, дитячі кімнати, спільні простори винесено в окремі блоки. Для спокійних функцій – власна географія тиші.

Будівля спроєктована з урахуванням поділу на активні та тихі зони

Кожен вхід до будинку логічно вписано в простір. А в лобі створено «якірні точки ком'юніті» – простори, де формується атмосфера добросусідства.

Wellness, робота, дозвілля та побут – в одній системі

Avalon Magnolia – це доказ того, що місто майбутнього починається зі способу, як ми живемо сьогодні.

У лобі створили простори, де формується атмосфера добросусідства

Про компанію Avalon

Avalon – провідний девелопер в Україні, відомий своїми інноваційними та високоякісними житловими проєктами. Компанія Avalon постійно вдосконалює підходи до створення житлових комплексів, забезпечуючи комфорт і безпеку мешканців, зберігаючи при цьому естетичну привабливість своїх проєктів