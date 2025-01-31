Головною рисою комплексу є гра світла та форми

Avalon знову задає новий вектор у сфері нерухомості, презентуючи нову чергу житлового комплексу Avalon UP. Це сміливий маніфест сучасної архітектури, що відображає динаміку мегаполіса та створює новий стандарт міського життя у Львові.

Знаходячись у серці Сихівського району, Avalon UP розроблено за принципом «Живи. Працюй. Відпочивай.» – концепції, що поєднує всі аспекти життя в одному місці.

Проєкт вражає своєю гармонійністю – чітка геометрія фасадів, теплі акценти підсвітки у вечірній час і цілковита інтеграція з ритмом міста. На перетині технологій, комфорту та естетики, Avalon UP відкриває новий рівень взаємодії між простором і людиною.

Інноваційна архітектура

Головною рисою комплексу стала гра світла та форми. Вечірнє підсвічування акцентує на вертикалях, що створює ефект «міста, яке ніколи не спить». Концепція проєкту натхненна найкращими прикладами європейської архітектури, але адаптована до ритму та потреб львів'ян.

«Avalon UP – це відповідь на питання, яким має бути дім у сучасному місті», – відзначає операційний директор Avalon Ярослав Возняк.

Це ЖК з квартирами бізнес-класу з панорамними вікнами, які відкривають дивовижний вид на місто, а висота будинку понад 93 метри робить його архітектурним символом Львова.

Унікальна інфраструктура у кожній деталі

Проєкт об'єднує житлові, комерційні та рекреаційні зони. На території комплексу була продумана заздалегідь ціла екосистема:

Торговий центр інтегрований безпосередньо в житловий комплекс, демонструє сучасний підхід до життя та відпочинку. Його дах стане центральною точкою для дозвілля, з ресторанами, кав'ярнями, спортзалом, терасою, дитячим та спортивним майданчиками, а також прогулянковими алеями із захопливими панорамами Львова.

Експлуатований дах на 25-му поверсі, де буде ранкова кава з видом на місто, вечірні барбекю на панорамній терасі.

Зони для роботи та кімнати для зустрічі для тих, хто цінує продуктивність та зручність роботи поруч із домом.

Підземний паркінг з укриттям, де передбачено coffee-point для комфорту навіть під час надзвичайних ситуацій.

ЖК адаптовано до сучасних викликів і комплекс обладнано резервним живленням для безперебійної роботи інженерних систем, сучасними системами безпеки, а також консьєрж-сервісом.

Кожна деталь комплексу спроектована з думкою про майбутнє, від ландшафтного дизайну та паркових зон до мультифукційних склопакетів із гартованим склом, що гарантують тепло та звукоізоляцію.

«Цей проєкт відображає наше сміливе бачення. Avalon UP – це не просто будівля, це переосмислення того, яким має бути житло в сучасному світі. Завдяки чудовому розташуванню та сучасним підходом до всіх зручностей це місце, де мешканці можуть по-справжньому жити, працювати та відпочивати», – зазначає директор з продажу і маркетингу Avalon Марта Герус.

Інноваційний комплекс планують здати в експлуатацію у 2 кварталі 2027 року. Детальнішу інформацію можна отримати на сайті компанії Avalon.

Про компанію Avalon

Avalon – провідний девелопер в Україні, відомий своїми інноваційними та високоякісними житловими проєктами. Компанія Avalon постійно вдосконалює підходи до створення житлових комплексів, забезпечуючи комфорт і безпеку мешканців, зберігаючи при цьому естетичну привабливість своїх проєктів