Візуалізація Avalon Yard Club на Замарстинівській

Avalon Yard Club, новий проект від компанії Avalon, стане знаковим об'єктом на вулиці Замарстинівській, представляючи клубний будинок на 23 квартири. Тут мешканці зможуть насолодитися абсолютно новим рівнем комфорту та естетичної гармонії. Цей комплекс поєднує в собі розкіш і простоту, створюючи унікальну атмосферу, що підкреслює стиль життя своїх мешканців.

Avalon Yard Club зведуть на вулиці Замарстинівській у Львові / Фото Avalon

Avalon Yard Club пропонує сучасний підхід до житлового простору, де кожна деталь продумана для створення гармонійного інтер’єру. В основі дизайну комплексу лежать м’які тони та лаконічні форми, які не тільки додають елегантності, але й сприяють створенню комфортного і затишного середовища для життя.

Замарстинів – серце Avalon Yard Club

Замарстинів – це місце з багатою історією, де переплітаються різноманітні архітектурні стилі та динамічний ритм життя. Цей район не лише є найбільш густонаселеним у Львові, але й надихає на дослідження його багатої спадщини. Avalon Yard Club ідеально вписується в цей контекст, підкреслюючи унікальність та індивідуальність кожного його мешканця. За що ж варто любити Замарстинів, розповідаємо далі.

Палац Хоткевича вже протягом 80 років є невіддільною частиною культурного життя львів’ян. Все починалось з ініціативи робітників створити місце для якісного дозвілля. Вони власними зусиллями профінансували проект, без якого зараз ми не уявляємо Замарстинів.

Деталі. Маскарони, старовинні конскрипційні номери, вирізьблення на дверях будинків та ліпнина, що колись виблискувала позолотою. Замарстинів неперевершений в деталях. Стиль сецесії червоною ниточкою з’єднав фрагменти, створюючи унікальний шарм цього району.

Світоч. Львів пам’ятає «Світоч» локальною цукернею, чиїми виробами та гарячим шоколадом пригощали у маленьких кав’ярнях та барах. Пам’ятає трансформації, шлях та виклики. Занотовує традиційні рецепти цукерок, що залишаються незмінними дотепер.

Фортуна. Львів’яни знають про першу львівську підприємицю Климентину Авдикович. Вона продала швейну машинку за мішок цукру, з якого створила крафтові помадки. Так почалась історія фабрики «Фортуна». «Якщо комусь життя згіркло, хай солодить його виробами «Фортуна нова», – казала Климентина Авдикович.

Відчути будинок

Avalon Yard Club – про створення цілісної емоційної подорожі для людини. Це про ідею та синергію в комплексі.

Інтер’єри об’єднують весь простір та відображають його гармонію. Це особливе місце, де відтворюються естетичні та чуттєві цінності.

Тут кожен матеріал продуманий, лаконічний та підкреслює особливість дому. Простота та функціональність в дизайні втілюють його елегантність.

Avalon Yard Club – дім для комфортного життя / Фото Avalon

Це дім, у центрі якого є людина. Девелопер спроектував загальні зони таким чином, щоб мешканці могли переживати тут найкращі моменти. У комплексі все продумано до найменших деталей для комфорту його мешканців – затишне лоббі, власний спортзал, консьєрж-сервіс та експлуатована тераса з видом на місто.

Тераса особливих моментів

Це найатмосферніше місце в Avalon Yard Club. Воно просто створене для того, аби зустрічати найкрасивіші світанки та заходи сонця, а також насолоджуватися видом на Високий Замок.

Тут усе спонукає створювати особливі моменти. Можна запросити друзів та влаштувати барбекю, проводячи незабутній час у компанії найближчих людей. Або ж взяти улюблену книгу і поринути у читання за чашкою ароматного чаю чи кави. Чи просто усамітнитися, дозволити собі видихнути, насолоджуючись видом на старе місто, або зануритись в роздуми, спостерігаючи захід сонця. Усе це стає реальністю в комплексі Avalon Yard Club.

Тераса Avalon Yard Club – ідеальне місце для пам’ятних митей / Фото Avalon

Лоббі будинку та місця загального користування

Тут втілюється абсолютно новий рівень життя та комфорту. Лоббі будинку та місця загального користування вражають продуманими дизайнерськими рішеннями. Власний спортивний зал, зона очікування з запашною кавою та кімната переговорів – це все доступно в Avalon Yard Club.

Щобільше, проект передбачає наявність безпечного та комфортного укриття, що є дуже важливим у нинішніх реаліях.

Внутрішній двір

Це простір, що просто надихає на рефлексію та наповнення. У його основі – людина та її потреби.

Тихий закритий дворик ідеально підходить для того, аби проводити час з собою. Ландшафтний дизайн є гармонійним продовженням мінімалістичної концепції Yard Club.

Внутрішній двір комплексу – втілення мінімалістичної концепції / Фото Avalon

Теплі та спокійні тони не відволікатимуть від важливого та дозволять фокусуватися на собі та власних відчуттях. Тут можна буде тренуватися у зоні для йоги або насолоджуватись напоєм на терасі.

В Avalon Yard Club кожен творитиме власну історію / Фото Avalon

Avalon Yard Club – ідеальне місце, щоб працювати, навчатись, проводити час з дитиною на дитячому майданчику. Проживати різні сценарії, де кожен – особливий.

Сучасний комплекс планують здати в експлуатацію у першому кварталі 2026 року. Детальнішу інформацію можна отримати на сайті компанії Avalon.

Про компанію Avalon

Avalon – провідний девелопер в Україні, відомий своїми інноваційними та високоякісними житловими проектами. Компанія Avalon постійно вдосконалює підходи до створення житлових комплексів, забезпечуючи комфорт і безпеку мешканців, зберігаючи при цьому естетичну привабливість своїх проектів.

Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна – 824840946101, ліцензія від 29.03.2017. Клас енергетичної ефективності – C. Детальніша інформація – на сайті девелопера.