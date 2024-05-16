Avalon Terra на Пасічній у Львові

Забудовник зазначає, що важливим викликом для команди було створення відчуття простору для людини. Поставити комфорт та затишок в основу ідеї. Підкреслити це цікавими, лаконічними формами, задати ритмічність. А також приділити багато уваги деталям, адже вони вирішують все.

«Було багато роботи з розміщенням вікон та балконів, пошук гармонії між кольорами та відтворенні їх в найменших дрібницях. Скруглені форми, пом’якшення будинку, підкреслення його особливостей теплими, природними тонами. Дуже важливим завданням було вписати будинок у вже готову концепцію кварталу, органічно доповнити його та одночасно запропонувати нові цікаві рішення. Рішення, які не лише зроблять фасад цікавішим, а також проявлять естетику Avalon, відкриють більше простору», – зазнають у компанії.

Важливим елементом комплексу є благоустрій та внутрішній простір. Потрібно було докласти зусиль, аби мешканцям було приємно проводити час, комунікувати та безпечно почуватись. Внутрішній двір – місце, що має особливу атмосферу в комплексі.

«Наші двори створені для життя. Ми обмежили доступ авто та забезпечили максимальну приватність та спокій у вашому просторі. Двір для особливих моментів. Це місце, де можна видихнути втому, прогулятись з улюбленцями, почитати книгу, чи просто насолоджуватись життям», – кажуть представники Avalon.

В концепції Avalon Terra продуманий ландшафтний дизайн. Зелене середовище та синергія з природою. В комплексі буде навіть променад, де можна активно проводити час та знайомитись зі своїми сусідами. Тут точно вдасться відчути життя.

«Це проект про справді глибоке, про важливе в природному, про пошук гармонії», – наголошують у компанії.

Як зазначають в Avalon, кожна деталь ЖК має сенс

Забудовники надихались природою та шукали існуючі, прості форми, які й заклали в айдентиці проекту. Відтак, кожна деталь ЖК має свій сенс.

Кольори та відтінки – взяті з природи. Вони уособлюють її велич, гармонію та контрасти. Все це закладено не лише в концепті брендингу, а й самій архітектурі. При побудові використовували інший підхід, форми, ритмічність та динаміку, ніж зазвичай. Зробили все, щоб створити відчуття затишку та спокою.

Сама локація надихнула на створення комплексу, який підкреслює цінність життя. Avalon Terra розташований у Львові на вулиці Пасічна. Місце серед природи, де затишно та спокійно. Куди хочеться повертатись.

Віолетта Приходько, бренд-менеджерка компанії Avalon, зазначає: «Avalon має свої стандарти, яких дотримується при проектуванні та реалізації комплексів від комфорту до преміумкласу. Щоразу випуск нового продукту на ринок – це синергія усіх процесів. Нам важливо створювати такі продукти, які будуть впливати не лише на життя окремих мешканців комплексу, а й покращувати урбаністику міста та задавати нові тренди на ринку. Ми досліджуємо, шукаємо оптимальні та найцікавіші ідеї».

Важливою складовою в проектах комфорт-класу залишається естетична архітектура. Річ у тім, що це одна з цінностей компанії. Тому до створення ЖК залучають виключно фахівців своєї справи та ретельно стежать за всіма етапами виробництва, щоб будівлі вийшли естетично привабливими та зробленими якісно.

«Важливо створювати дім, де комфортно жити. Де зелені дворики, є променади для вечірніх прогулянок, де затишно, можна бути собою та відчувати себе в синергії з комплексом», – пояснює Віолетта Приходько.

При розробці айдентики та концепту Avalon Terra девелоперів дуже надихнула локація: «Ми спостерігали, багато їздили туди та відчули весь цей спокій та єднання з природою. Також ми використали м’які, лаконічні лінії, взяті з архітектури. Та об’єднали це з теракотовим кольором, щоб утворити комплексну атмосферу та занурити мешканців в цей світ. Avalon Terra – особливий проект для нас. Нам важливо, щоб тут було наповнене та справжнє життя», – пояснила бренд-менеджерка компанії.