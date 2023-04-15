Усі канадські танки Leopard для України доставили до Польщі
Канада передає Україні вісім танків Leopard
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У Польщу доставили всі вісім танків Leopard 2, які Канада обіцяла передати Україні. Про це повідомила міністерка національної оборони Канади Аніта Ананд.
«Всі вісім бойових танків Leopard 2, обіцяні Канадою для України, прибули до Польщі. Ми продовжимо стояти з Україною і забезпечимо українців інструментами, які їм потрібні, щоб битися і перемагати в цій війні», – написала Ананд у Twitter.
Як повідомляв ZAXID.NET, перший канадський Leopard 2A4 для України прибув у Польщу на початку лютого. Його відправили військово-транспортним літаком C-17 з Галіфакса. Також нещодавно Канада відправила Україні броньовану ремонтно-евакуаційну машину Bergepanzer 3, яка має підтримувати ці танки. Окрім того, для підготовки військовослужбовців Збройних сил України Канада розгорнула в Польщі три навчальні тренажери танків Leopard 2.
11 квітня Канада виділила черговий пакет військової допомоги Україні, який включає наступальні гвинтівки, автоматичну зброю та мільйон набоїв. Також Канада започаткувала в Польщі тренувальну місію UNIFIER, у рамках якої тренують українських танкістів.