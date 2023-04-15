Танки Leopard 2 від Канади для України на території Польщі, 14 квітня 2023

У Польщу доставили всі вісім танків Leopard 2, які Канада обіцяла передати Україні. Про це повідомила міністерка національної оборони Канади Аніта Ананд.

«Всі вісім бойових танків Leopard 2, обіцяні Канадою для України, прибули до Польщі. Ми продовжимо стояти з Україною і забезпечимо українців інструментами, які їм потрібні, щоб битися і перемагати в цій війні», – написала Ананд у Twitter.

️ It’s official: All eight Leopard 2 battle tanks promised by Canada for Ukraine have now arrived in Poland.



We’ll continue to #StandWithUkraine, and to provide Ukrainians with the tools that they need to fight and win this war. pic.twitter.com/23OCHILzbW — Anita Anand (@AnitaAnandMP) April 14, 2023

Як повідомляв ZAXID.NET, перший канадський Leopard 2A4 для України прибув у Польщу на початку лютого. Його відправили військово-транспортним літаком C-17 з Галіфакса. Також нещодавно Канада відправила Україні броньовану ремонтно-евакуаційну машину Bergepanzer 3, яка має підтримувати ці танки. Окрім того, для підготовки військовослужбовців Збройних сил України Канада розгорнула в Польщі три навчальні тренажери танків Leopard 2.

11 квітня Канада виділила черговий пакет військової допомоги Україні, який включає наступальні гвинтівки, автоматичну зброю та мільйон набоїв. Також Канада започаткувала в Польщі тренувальну місію UNIFIER, у рамках якої тренують українських танкістів.